Brigadă românească la startul Cupei Mondiale U17 din Qatar

Arbitrul Marian Barbu va reprezenta România la FIFA U-17 World Cup 2025, competiţie ce se desfăşoară în Qatar, între 3 şi 27 noiembrie 2025, fiind delegat să conducă meciul Costa Rica – Emiratele Arabe Unite, programat luni, la ora 18:30.

Barbu va fi rezervă la partida Haiti – Egipt, de a doua zi

Brigada românească completă este formată din centralul Marian Barbu, care va fi ajutat la linii de către arbitrii-asistenţi Mircea Grigoriu şi George Neacşu.

În plus, în ziua următoare, marţi, Marian Barbu va îndeplini rolul de al patrulea oficial la partida Haiti – Egipt, condusă de belgianul Jasper Vergoote, cu o brigadă formată din Michele Seeldraeyers şi Martijn Tiesters, iar Mircea Grigoriu va figura şi ca arbitru asistent de rezervă.