Brigăzi românești, delegate în preliminariile Cupei Mondiale 2026
Federaţia Română de Fotbal a anunţat vineri că două brigăzi formate din arbitri români vor oficia în meciuri din cadrul grupei J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
Meciurile conduse de brigăzile din România se vor disputa duminică, 7 septembrie.
Astfel, Radu Petrescu va fi arbitrul de centru al partidei Belgia – Kazahstan, din grupa J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială 2026. EL va fi ajutat la cele două tuşe de Radu Ghinguleac şi Mircea Grigoriu, în timp ce arbitru de rezervă a fost desmenat Andrei Chivulete. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Marcel Bîrsan.
Tot în grupa J se va disputa duminică meciul dintre Macedonia de Nord şi Liechtenstein, care va fi condus de Horaţiu Feşnic, cu asistenţii Valentin Avram şi Alexandru Cerei. Marian Barbu va fi cel de-al patrulea oficial, iar la VAR se vor afla Ovidiu Haţegan şi Adrian Costreie.