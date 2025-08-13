Britanicii au dat verdictul meciului de la Priștina: „FCSB este într-o formă groaznică”

FC Drita și FCSB se înfruntă joi, de la ora 21:00, în returul turului trei preliminar din Europa League.

„Diferență de clasă între cele două echipe”, consideră yiariştii de la Sports Mole

Campioana României este favorită la calificare înaintea confruntării de la Priștina, grație victoriei din tur, 3-2, obținută după ce a revenit de la 0-2.

„Noi spunem: Drita – FCSB 1-3, 3-6 la general. FCSB este într-o formă groaznică, dar diferența de clasă dintre cele două echipe spune că oricare alt rezultat în afara unei victorii în deplasare ar fi o surpriză uriașă.

Drita a profitat de fragilitatea FCSB-ului în primele 65 de minute ale meciului tur, dar a cedat pe final și a arătat că nu e capabilă să facă față la acest nivel”, au notat britanicii de la Sports Mole.