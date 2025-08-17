Britanicii au venit la Galați pentru a forma juniorii

Britanicul John C Scott, antrenor specializat în formarea tinerelor talente, a susținut, miercurea trecută un seminar la academie de juniori a celor de la Oțelul Galați.

Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al echipei.

”Academia de Copii și Juniori a SC Oțelul Galați a găzduit, miercuri, 13 august, pe stadionul Oțelul, un seminar susținut de britanicul John C Scott, antrenor specializat în formarea tinerelor talente și membru al staff-ului Academiei clubului de Premier League AFC Bournemouth.

Evenimentul a reunit toți antrenorii academiei roș-alb-albastre, inclusiv șeful acestora, David Asandei, și pe nou-venitul Edgar Marcu, responsabil cu interpretarea în limbile română și engleză. Corpul de tehnicieni ai Oțelului au avut astfel ocazia să afle din experiența acumulată de specialistul britanic în fotbalul de elită, atât pe plan metodologic, cât și în ceea ce privește dezvoltarea individuală a jucătorilor. Scott, fost jucător la Crystal Palace, a activat vreme de 10 ani ca tutore în English FA și lucrează cu grupe de copii Under 10, Under 14, Under 15, Under 16 și Under 18.

George Cârjan, directorul Academiei SC Oțelul: „Ne bucurăm că am putut organiza această întâlnire cu un antrenor de talia lui John C Scott. Pentru colegii noștri, a fost o oportunitate valoroasă de a înțelege mai bine cum se lucrează la nivel de Premier League și de a adapta aceste principii la realitățile noastre. Astfel de colaborări contribuie direct la creșterea calității pregătirii copiilor și juniorilor din academia noastră.”

Seminarul face parte dintr-o campanie amplă de perfecționare a staff-ului tehnic al Academiei SC Oțelul, menită să aducă în Galați cele mai bune practici din fotbalul internațional”, se arată pe site-ul oficial al echipei.