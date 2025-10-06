Bronz pentru Bianca Mei-Roșu, la Europe Youth Top 10

Articol de Gabriel Ion - Publicat luni, 06 octombrie 2025, ora 16:15,
Bianca Mei-Roșu
Bianca Mei-Roșu

Jucătoarea română de tenis de masă Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la categoria de vârstă U19, la Europe Youth Top 10, de la Tours (Franța), care a reunit crema juniorilor U15 și U19 de pe continent, potrivit site-ului Federației Române de Tenis de Masă.

România a câștigat peste 40 de medalii în istoria competiției

Bianca Mei-Roșu a pierdut duminică în fața franțuzoaicei Nina Guo Zheng, cu 2-4 (8-11, 11-6, 8-11, 11-8, 8-11, 8-11), dar a învins-o pe poloneza Karolina Holda cu 4-1 (9-11, 11-4, 11-6, 11-8, 11-2), la care se adaugă victoria la ”masa verde” cu Veronika Matiunina (Ucraina), care a declarat forfait.

Pe primul loc s-a clasat Nina Guo Zheng, cu 15 puncte, urmată de o altă franțuzoaică, Leana Hochart, cu 15 puncte, și de Bianca Mei-Roșu, 14 puncte, etc. Românca a pierdut doar în fața primelor două clasate.

La Under-15, Patricia Stoica s-a clasat pe penultimul loc, nouă, cu 11 puncte. Ea a încheiat cu doar două victorii, pierzând cele trei partide de duminică, 0-4 (9-11, 9-11, 4-11, 5-11) cu cehoaica Hanka Kodet, 0-4 (9-11, 3-11, 4-11, 4-11) cu Koharu Itagaki (Germania) și 2-4 (12-10, 8-11, 4-11, 7-11, 14-12, 9-11) cu croata Lana Benko.

Competiția a fost câștigată de Koharu Itagaki, cu victorii pe linie (18 puncte), urmată de franțuzoaica Alexia Nodin, 17 puncte, Hanka Kodet, 16 puncte, etc.

Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport