Bronz pentru Bianca Mei-Roșu, la Europe Youth Top 10

Jucătoarea română de tenis de masă Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la categoria de vârstă U19, la Europe Youth Top 10, de la Tours (Franța), care a reunit crema juniorilor U15 și U19 de pe continent, potrivit site-ului Federației Române de Tenis de Masă.

România a câștigat peste 40 de medalii în istoria competiției

Bianca Mei-Roșu a pierdut duminică în fața franțuzoaicei Nina Guo Zheng, cu 2-4 (8-11, 11-6, 8-11, 11-8, 8-11, 8-11), dar a învins-o pe poloneza Karolina Holda cu 4-1 (9-11, 11-4, 11-6, 11-8, 11-2), la care se adaugă victoria la ”masa verde” cu Veronika Matiunina (Ucraina), care a declarat forfait.

Pe primul loc s-a clasat Nina Guo Zheng, cu 15 puncte, urmată de o altă franțuzoaică, Leana Hochart, cu 15 puncte, și de Bianca Mei-Roșu, 14 puncte, etc. Românca a pierdut doar în fața primelor două clasate.

La Under-15, Patricia Stoica s-a clasat pe penultimul loc, nouă, cu 11 puncte. Ea a încheiat cu doar două victorii, pierzând cele trei partide de duminică, 0-4 (9-11, 9-11, 4-11, 5-11) cu cehoaica Hanka Kodet, 0-4 (9-11, 3-11, 4-11, 4-11) cu Koharu Itagaki (Germania) și 2-4 (12-10, 8-11, 4-11, 7-11, 14-12, 9-11) cu croata Lana Benko.

Competiția a fost câștigată de Koharu Itagaki, cu victorii pe linie (18 puncte), urmată de franțuzoaica Alexia Nodin, 17 puncte, Hanka Kodet, 16 puncte, etc.