Bucuria unora este suferința lui Novak Djokovic: „Încă mai am această traumă”

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic recunoaște că încă are momente în care-și amintește de războiul care a avut loc în țara sa.

„Încă mai am această traumă”, a spus Novak Djokovic, referindu-se la bombardamentele din 1999

Liderul clasamentului mondial a fost eliminat în semifinale la Australian Open de italianul Jannick Sinner. Chiar și așa, rămâne cu un record incredibil de 10 titluri de Mare șLem cucerite la Melbourne, dintr-un total de 24.

„Aveam 12 ani când am început să avem bombardamente non-stop timp de două luni și jumătate, zi și noapte. Uneori apare acest gând, mai ales când aud focuri de artificii.

Când aud acel sunet îmi amintesc de acele bombe care explodează, grenade și alte astfel de lucruri înfiorătoare. Nu este deloc plăcut, încă mai am această traumă”, a recunoscut el.

Bombardamentele NATO în fosta Iugoslavie a fost o operațiune militară în timpul Războiului din Kosovo. Totul s-a desfășurat între 24 martie și 11 iunie. A fost a doua desfășurare majoră de forțe din istoria NATO, după Operațiunea Forța Deliberată din Bosnia și Herțegovina (septembrie 1995).

„Fiicei mele i-a ieșit primul dinte și nu am fost acolo”, este regretul lui Novak Djokovic

Djokovic a recunoscut că îi este tot mai greu să stea departe de soție și cei doi copii. „Există o vorbă în Serbia: ‘Puteți să ne ucideți, dar nu ne puteți lua spiritul’. Eu cred în asta. Uitați-vă câți jucători de tenis din istorie au reușit ce am făcut eu.

Nu spun asta ca să mă laud, ci ca să-mi amintesc, să mă ciupesc de piele, să mă uit la ceea ce am făcut și să realizez. Dar acesta este doar un capitol din viața mea, vor mai fi multe altele”, a spus el pentru Today Show Australia.

„Mă lupt cu asta din ce în ce mai mult pe măsură ce trece timpul. Australia este o călătorie lungă, probabil cea mai lungă călătorie pe care o avem în tot anul. Să fii plecat timp de cinci săptămâni este destul de mult.

Fiul meu are nouă ani, fiica mea are șase ani, în fiecare zi, în fiecare săptămână se schimbă, se întâmplă multe. Fiicei mele i-a ieșit primul dinte și nu am fost acolo pentru asta.

Tații ar trebui să se joace cu copiii lor, asta este partea mea preferată a zilei, când au atenția mea, inventăm lucruri și este cu adevărat cel mai bun lucru. Mi-e dor de ei mereu când sunt plecat, sunt foarte trist când plec și-i las. Totul ține de echilibru”, a mai precizat el.