Budescu a fost eroul celor de la Petrolul în victoria cu CS Mioveni! Cum a reacționat după meci: „Noi pentru asta ne batem, la Europa!”

Petrolul Ploiești a reușit o victorie importantă cu cei de la CS Mioveni (2-0). Constantin Budescu a reușit un gol și o pasă de gol.

După meci, mijlocașul prahovenilor a oferit o primă reacție. Iată ce a spus.

„Noi pentru asta ne batem, la Europa!”

„Mă bucur că am reuşit să înscriu şi să ofer o pasă de gol. Din păcate am simţit ceva la coapsă şi am preferat să nu risc. O să văd de mâine dacă e ceva grav, o să merg să văd.

Nu ştiu dacă a fost aşa de uşor pe cât a părut. Am reuşit să marcăm destul de repede, după cred că ne-am relaxat puţin. Importante sunt cele 3 puncte.

Pentru ei mai joc, ca să spun aşa. Îmi place să marchez goluri frumoase. Ştiţi vorba aia românească, mai bine o bară frumoasă, decât un gol urât. Hai să îl punem pe podium (n.r. într-un top al golurilor frumoase pe care le-a marcat), dar nu ştiu dacă mergem să facem podium de cinci.

După astea trei rezultate din play-out ne batem acolo sus şi de ce nu, nu ne dăm deoparte dacă o să jucăm acel baraj. Noi pentru asta ne batem, la Europa, nu am venit aici să mă bat la evitarea retrogradării. Este o echipă de tradiţie care trebuie să se bată an de an pentru Europa”, a declarat Constantin Budescu pentru, Digisport.ro.