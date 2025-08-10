Budescu, la un pas de a semna cu noua echipă. Ultimele detalii contractuale se discută acum

Constantin Budescu, fostul internațional și mijlocaș în vârstă de 36 de ani, este foarte aproape să semneze cu echipa CS Tunari din Liga a 2-a. După despărțirea de Farul, „Magicianul” a fost atras de proiectul ilfovenilor și de proximitatea față de casă, fiind motivat să continue să joace fotbal.

Oficialii clubului au confirmat că Budescu se află în proces de recuperare, iar semnarea contractului este o formalitate care va fi făcută când jucătorul va fi apt de joc. Florin Vlădilă, oficial al clubului, a declarat că așteaptă ca în cel mult o săptămână să finalizeze semnarea contractului, iar în cel mult 10 zile Budescu să fie pregătit să joace.

În privința aspectului financiar, oficialul a subliniat că venirea lui Budescu nu reprezintă un efort financiar major pentru echipă. Salariul mijlocașului este în media echipei, iar acesta nu a impus pretenții mari. Budescu se simte bine la Tunari, unde are toate condițiile necesare pentru antrenament și recuperare, iar aproprierea de casă îl ajută să ajungă rapid de la Ploiești, în doar 30-35 de minute.

„Budescu face o recuperare și urmează să semneze cu noi. Oficial nu a semnat încă, dar, când va fi apt din punct de vedere fizic, va face și acest lucru. După părerea mea, într-o săptămână cred că va semna și în maximum 10 zile va fi bun de joc.

Nu facem un efort, salariul său este în media echipei. Budescu se simte bine la Tunari, vrea să mai joace fotbal, nu a avut pretenții. Este aproape de casă, ajunge repede de la Ploiești, în 30-35 de minute. Are toate condițiile aici, de antrenament, de recuperare”, a punctat Florin Vlădilă, conform digisport.ro.