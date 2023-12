Budescu, reacție după Farul-Rapid 0-0: „Noi nu prea suntem băgați în seamă când e vorba de arbitraj!”

Farul Constanța a încheiat anul 2023 acasă cu un egal. Campioana României a obținut un 0-0 cu Rapid, însă a avut 3 goluri anulate.

Constantin Budescu a reacționat la finalul partidei. Experimentatul mijlocaș nu s-a ferit de cuvinte la adresa arbitrajului.

„Noi nu prea suntem băgați în seamă când e vorba de arbitraj!”

„Am încercat să ne facem treaba. Probabil trebuia să înscriem și a patra oară ca să se pună. Am pierdut multe puncte acasă. La câte egaluri am făcut aici, dacă le câștigam, eram sus de tot. Am început destul de prost sezonul. Au fost și acele meciuri de Europa. E bine că ne-am revenit. Dacă o țineam ca atunci, eram mult mai jos.

Am pierdut puncte în ultimele minute. E unul dintre cele mai echilibrate campionate. Lupta se va în ultima etapă. Ne pare rău de punctele pe care le-am irosit acasă. Următoarea etapă stau. Noi nu prea suntem băgați în seamă când e vorba de arbitraj. Să fim sănătoși și să avem Sărbători Fericite!”, a declarat Constantin Budescu, după remiza cu Rapid.