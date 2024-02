Budescu, reacție fermă după egalul cu Oțelul Galați: „Știu că așteptările sunt mari, încerc să joc!”

Constantin Budescu a adus singurul punct al Farului Constanța în partida cu Oțelul Galați (1-1). Mijlocașul a transformat un penalty în minutul 31.

După meci, jucătorul care a împlinit recent 35 de ani a vorbit despre forma sa. Iată reacția lui Budescu după meciul de luni seară.

„Știu că așteptările sunt mari, încerc să joc!”

„Un meci destul de greu, un meci disputat. Am reușit să marcăm acel penalty, am încercat să dăm al doilea gol. După au marcat și s-a schimbat jocul. Am avut teamă și emoții după ce ne-au egalat. Eu sau Larie suntem desemnați să batem penalty-urile, iar domnul Hagi a decis ca eu să bat.

(n.r. despre golul lui Maciel) O execuție foarte frumoasă, trebuie felicitat pentru asta. Pentru noi nu a fost bună, dar asta este. Sperăm să câștigăm meciul viitor.

Jocul nu este cel pe care ni-l dorim. Probabil este și presiunea play-off-ului, ăsta e obiectivul. Trebuie să fim mai atenți după ce marcăm.

Știu că așteptările sunt mari, încerc să joc. Acest an nu l-am început așa de bine, nu îmi iese foarte bine jocul, dar sper să-mi revin. Nu este important ce fac eu, important este ce face echipa. Trebuie să ne calificăm în play-off”, a spus Constantin Budescu, după remiza cu Oțelul Galați (1-1).