Bundesliga: Danezul Kasper Hjulmand este noul antrenor al echipei Bayer Leverkusen

Kasper Hjulamdn (53 de ani) este noul antrenor al echipei Bayer Leverkusen. El a semnat un contract până în 2027 şi îl înlocuieşte pe olandezul Erik ten Hag, care a fost demis după doar două meciuri de campionat.

Hjulmand a antrenat naţionala Danemarcei între 2020 şi 2024, ducându-i pe nordici până în semifinalele Euro 2020.

Îm carieră, danezul a mai condus echipele daneze Lyngby şi Nordsjaelland, precum şi pe germanii de la FSV Mainz.