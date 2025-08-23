Bundesliga: Debut cu dreptul pentru Bayern, 6-0 cu RB Leipzig

Campioana Germaniei, Bayern Munchen a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 6-0, formaţia RB Leipzig, în prima etapă din noua ediţie a Bundesligii. Kane a înscris un hat-trick.

Bavarezii au, în prima repriză, un sfert de oră magic, în care presiunea pusă pe oaspeţi a dat rezultate. Michael Olise a deschis scorul în minutul 27, apoi campioana Germaniei a făcut 2-0 prin Luis Diaz, în minutul 32, din pasa lui Gnabry. Tot Gnabry a pasat decisiv în minutul 43, pentru Olise, şi Bayern a avut 3-0 la pauză. În partea a doua Harry Kane a înscris şi el o triplă (min. 64, 74 şi 78), două din pasele lui Luis Diaz, iar oaspeţii au avut gol anulat, la Baku, în minutul 71.

Bayern Munchen s-a impus astfel cu 6-0 şi echipa lui Vincent Kompany îşi respectă statutul şi în acest start de sezon.