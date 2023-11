Burcă schimbă foaia la Dinamo: „Este momentul în care putem să întoarcem situația!”

Dinamo joacă duminică seară, acasă, în compania rivalei FCSB. „Câinii” au mare nevoie de o victorie.

Ovidiu Burcă a vorbit înaintea derby-ului. Iată ce a spus despre forma echipei sale.

„Este momentul în care putem să întoarcem situația!”

„Este un meci de mare încărcătură, de mare intensitate, este derby-ul fotbalului românesc și sperăm să ne ridicăm la nivelul tradiției. Chiar dacă nu trecem printr-o perioadă foarte bună eu sunt foarte optimist și foarte încrezător că de data aceasta vom juca foarte bine și vom lua puncte. Ținând cont de poziția în care suntem acum e un derby destul de dezechilibrat, așa arată pe foaie. Realitatea, de multe ori, poate infirma calculele hârtiei.

Eu știu că avem o situație din care vrem să ieșim și ăsta ar fi cel mai frumos moment în care putem să întoarcem situația. E un derby, pentru suporteri ar fi un moment în care le-am reconfirma apartenența la acest club. Suntem într-o perioadă nu tocmai bună și avem nevoie de puncte. Îmi doresc foarte mult pentru acești jucători să poată să se bucure după un meci pentru că pare că am uitat lucrul ăsta, am suferit foarte mult.

În primul rând, la momentul promovării toată lumea m-a întrebat care e obiectivul. Atunci am cerut șase luni și timpul a cam expirat, e timpul să pun presiune pe jucători. Dacă până acum spuneam că s-a jucat bine, am ajuns la momentul în care lumea nu prea mai are răbdare. Îi simt bine pe jucători, toată perioada asta i-a făcut să se unească și simt că acesta este momentul în care putem să întoarcem situația. Sunt un antrenor destul de exigent, dar presiunea trebuie să o pui atunci când jucătorii sunt pregătiți.

(n.r. V-ar mulțumi un rezultat de egalitate?) Nu știu să vă răspund, noi ne dorim să câștigăm”, a declarat Ovidiu Burcă, în cadrul unei conferințe de presă.