Ca de la portar la portar! Ce spune Lobonț despre Andrei Vlad: „Face aceleași greșeli ca acum 5 ani”

Goalkeeper-ul de drept al celor de la FCSB este recunoscut pentru erorile sale din ultimele sezoane în poarta echipei lui Gigi Becali!

Andrei Vlad a gafat decisiv în repetate rânduri, iar acest lucru l-a înfuriat pe patron, care nu a stat prea mult pe gânduri și a ordonat ca acesta să fie scos din primul 11 al echipei sale. Deși a spus la un moment dat că Straton va fi folosit de acum înainte între buturile roș-albaștrilor, Gigi Becali s-a întors de fiecare dată și i-a mai acordat noi șanse fotbalistului adus de la CS U Craiova.

Fostul mare portar al primei reprezentative, Bogdan Lobonț, a făcut o radiografie a goalkeeper-ilor din Liga 1 și consideră că aceștia suferă foarte mult din punct de vedere al pregătirii. Ulterior, actualul selecționer al naționalei U20 l-a dat exemplu pe Andrei Vlad, care a comis-o de foarte multe ori la FCSB.

„Nu portarii trebuie să studieze metodologia, ci doar antrenorii lui. Hai să vă dau exemplul Andrei Vlad (n.r. – ). El face mai mult sau mai puțin aceleași greșeli pe care le făcea acum cinci ani!

Când ești antrenor la o echipă de fotbal trebuie să știi metodologia. Un jucător face greșeli pentru că fotbalul e un joc de greșeală. Cine greșește mai puțin câștigă, nu există perfect în fotbal. În sectorul portarilor, unde ai doar 4-5 elemente cu care lucrezi zi de zi, trebuie să fii capabil să le corectezi greșelile pe care le fac.

Vă dau alt exemplu, că urmăresc fotbalul românesc de când sunt transmise meciurile la televizor. Toți zic «A apreciat greșit traiectoria», «S-a băgat pe sub minge» sau «A ieșit pe sub minge». Ca portar trebuie să cunoști traiectoria… De exemplu, mingile care vin din corner covrig. Toți portarii fac jumătate de lună înspre interior și automat se bagă sub minge. Faimoasa semilună se face invers, ca să ai mingea în față, să nu stai sub minge…

Nu doar Vlad greșește, toți greșesc. Eu nu zic că linia metodologică despre care vorbesc eu te face un portar perfect. Te face doar să greșești mai puțin. La portari, e tehnică și tactică, ca la restul jucătorilor”, argumentează fostul portar.”, a spus Lobont, potrivit GSP.