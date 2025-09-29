Cadoul lui Gigi Becali pentru Neluțu Varga, în ziua meciului U Cluj – CFR Cluj: „Îi dau 4,5 milioane!”

Derby-ul Ardealului din etapa a 11-a a SuperLigii a devenit și mai special pentru Neluțu Varga. Asta pentru că este ziua de naștere a patronului de la CFR Cluj.

Cadoul lui Gigi Becali de ziua lui Neluțu Varga: „Îi dau 4,5 milioane de euro”

Gigi Becali a avut și el un mesaj pentru Neluțu Varga. Patronul de la FCSB i-a reamintit omologului de la CFR Cluj că îi oferă un cadou, cu ocazia zilei sale de naștere: 4,5 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu.

„Să-l sun acum să-i spun la mulți ani. ‘Tati’, ce facem, ‘Tati’? Îți dau și eu un cadou la iarnă. Îți dau 4,5 milioane de euro pe Louis. Să vedem, poate fac cu ‘Tati’ o înțelegere de acum. Trebuie să-l ajut pe ‘Tati’ dacă are nevoie”, a declarat Gigi Becali.

Neluțu Varga este artizanul celor cinci titluri consecutive cucerite de CFR Cluj, între sezoanele 2017-2018 și 2021-2022. Pentru acest succes, omul de afaceri a trebuit să scoată din buzunar multe milioane de euro.

Salariile exorbitante, Louis Munteanu câștigând 450.000 de euro pe sezon, și jucătorii cu renume care au ajuns la CFR Cluj, Kourt Zouma, Yevhen Konoplyanka și Islam Slimani, au făcut ca clubul să aibă o datorie de peste 50 de milioane de euro la Varga.

Între timp, pe lângă afacerile în construcții, omul cu banii de la vicecampioana României s-a implicat activ în afacerile cu aur. Imaginile cu Neluțu Varga când sorta lingourile de aur au făcut înconjurul internetului în ultimele luni.