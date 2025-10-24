Calvar pentru cicliști în Turul Franței 2026! dublă urcare pe Alpe d’Huez și un traseu de 3.333 km

Turul Franței din 2026 se anunță drept una dintre cele mai spectaculoase și dure ediții din ultimul deceniu.

Start spectaculos la Barcelona

Competiția cu numărul 113 va începe în Spania, la Barcelona, și se va încheia într-un mod grandios la Paris, după colinele Montmartre vine finișul traditional pe Champs-Elysees. În total, 3.333 de kilometri, opt etape montane, cinci finișuri la altitudine și o dublă urcare pe Alpe d’Huez.

După o pauză de peste jumătate de secol, Turul revine la formatul de contratimp pe echipe în deschiderea competiției. Prima etapă, un traseu plat de 19 kilometri în jurul Barcelonei, va fi condimentată de ascensiunea finală către Montjuïc, unde fiecare secundă va conta pentru clasamentul general, din prima zi. Sperăm să nu fie pe întuneric, că se supără Remco.

A doua și a treia zi aduc deja primele provocări serioase: o etapă colinară în Tarragona și o zi de peste 4.000 de metri diferență de nivel între Granollers și stațiunea Les Angles, la aproape 1.800 de metri altitudine.

Pirineii, sprinturi și primele teste de anduranță

Pe măsură ce plutonul se mută spre sud-vestul Franței, urmează o combinație de etape imprevizibile. De la castelele din Carcassonne până la ascensiunile pe Col de Montségur, Col d’Aspin sau legendarul Tourmalet, începutul Turului 2026 va fi o adevărată selecție naturală.

Finalul etapei a șasea, în premieră la Cirque de Gavarnie, ar putea aduce primele diferențe notabile între favoriți, înainte ca sprinterii să aibă din nou șansa lor la Bordeaux.

Masivul Central și lupta pentru rezistență

După prima zi de pauză, Turul intră într-o zonă care nu iartă: Massif Central. Etapa a 10-a, între Aurillac și Le Lioran, aduce șapte cățărări și peste 4.000 de metri diferență de nivel — un teren perfect pentru ambițiile lui Vingegaard sau Pogacar.

Urmează două zile dedicate sprinterilor, dar și un final de săptămână pentru evadați, între Dole și Belfort, apoi spre Vosgi, unde apar nume grele ale topografiei: Ballon d’Alsace, Grand Ballon, Col du Haag (nouă) și finalul ucigător de la Plateau de Solaison, cu pante de peste 9%.

Un singur contratimp individual

Spre dezamăgirea specialiștilor, ediția 2026 include doar un contratimp individual, de 26 km, între Evian-les-Bains și Thonon-les-Bains, pe malul lacului Geneva. Cu o cățărare de aproape 10 km la 4,3%, proba va fi mai tehnică decât rapidă – o provocare chiar și pentru campionul mondial Remco Evenepoel, mare favorit în această zi a adevărului. (dacă va fi sănătos și va participa)

Final exploziv în Alpi: dublă urcare pe Alpe d’Huez

Ultimele trei zile montane vor scrie, probabil, legenda ediției. Etapa 18, spre Orcières-Merlette, amintește de duelul istoric dintre Merckx și Ocaña din 1971, iar apoi urmează o dublă urcare pe Alpe d’Huez, o premieră absolută.

Prima sosire, în etapa a 19-a, se face pe tradiționalele 21 de serpentine, în timp ce penultima zi propune o rută de 171 km cu 5.600 m diferență de nivel și o urcare finală spectaculoasă pe Alpe d’Huez prin Col de Sarenne — un drum îngust, abrupt, un adevărat test de supraviețuire.

Montmartre, decorul unei ultime bătălii

Turul se va încheia din nou la Paris, pe Champs-Élysées, dar din nou vom avea spectacol pe colinele din Montmartre cum am avut în 2025, sub privirile bazilicii Sacré-Cœur. După succesul de anul acesta, când Wout van Aert l-a desprins spectaculos pe Pogacar, ultima etapă promite o nouă luptă intensă pe pavate, într-un decor care combină farmecul boem al capitalei cu spiritul olimpic al Franței.

Turul Franței 2026 îmbină istoria cu inovația: un debut inedit în Barcelona, o revenire legendară pe Alpe d’Huez, echilibru între sprint, contratimp și munte — toate într-un traseu de o simetrie aproape perfectă, scrie Ciclism.