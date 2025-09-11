Calvarul continuă pentru fostul arbitru David Coote: El va fi judecat pentru acte de pedofilie

Fostul arbitru din Premier League, David Coote, va fi audiat, joi, de un tribunal din Nottingham, după descoperirea unui filmuleţ în computerul său, a anunţat poliţia din Nottinghamshire.

Fişierul, datând din ianuarie 2020, conţine „imagini indecente” cu un copil şi este clasificat în categoria A – cea mai gravă infracţiune din Marea Britanie, adesea asociată cu violuri asupra minorilor.

Dat afară din arbitrajul britanic la sfârşitul anului 2024 pentru că a făcut declaraţii jignitoare la adresa echipei Liverpool şi a fostului său antrenor Jürgen Klopp, David Coote a fost pus sub acuzare pe 12 august, în urma unei anchete a poliţiei locale, şi a fost eliberat pe cauţiune condiţionată înainte de a compărea în faţa instanţei săptămâna aceasta. Din acuzaţie reiese că el a descărcat, distribuit sau înregistrat acest videoclip cu abuzuri sexuale.

În decursul unui an, arbitrul în vârstă de 43 de ani a trăit un adevărat calvar. Totul a început în noiembrie, când presa britanică a difuzat un videoclip în care David Coote, aflat într-o stare de euforie, califică clubul Mersey drept „club de rahat” şi antrenorul drept „târfă germană”.

După ce a confirmat autenticitatea videoclipului, Professional Game Match Officials Board (PGMOL), organismul responsabil cu arbitrii din fotbalul profesionist englez, l-a dat afară rapid. Situaţia sa s-a agravat şi mai mult câteva zile mai târziu, după apariţia unui nou videoclip în care se vede cum prizează „praf alb”.

Un document care, potrivit The Sun, data din iulie 2024, adică a doua zi după un sfert de finală al Euro, în timpul căruia arbitrul fusese desemnat asistent al arbitrului responsabil cu VAR.

La câteva luni după PGMOL, UEFA a decis, la rândul său, să suspende arbitrul până în 2026. Potrivit autorităţii europene, care a efectuat propria anchetă, David Coote a încălcat „regulile fundamentale de bună conduită” şi „a discreditat fotbalul, în special UEFA”.

Foarte expus mediatic în urma dezvăluirii diferitelor sale scandaluri, David Coote s-a confesat la sfârşitul lunii ianuarie în ziarul The Sun, vorbind despre dependenţa sa de cocaină şi despre profunda sa stare de rău. „Au fost perioade lungi în care nu am consumat, dar era una dintre căile de evadare pe care le aveam”, a declarat el. „Doar pentru a mă îndepărta de stres, de munca obositoare. Mă umple de ruşine să spun că am ales această cale”.

În timpul acestui interviu, el a vorbit şi despre faptul că şi-a „ascuns sexualitatea” mult timp. „Le-am mărturisit părinţilor mei că sunt gay abia la 21 de ani. Le-am mărturisit prietenilor mei abia la 25 de ani. Sexualitatea mea nu este singurul motiv care m-a condus în această situaţie. Dar nu spun o poveste autentică dacă nu spun că sunt gay şi că am avut mari dificultăţi în a ascunde acest lucru. Mi-am ascuns emoţiile ca tânăr arbitru şi mi-am ascuns şi sexualitatea – o calitate bună ca arbitru, dar o calitate teribilă ca fiinţă umană. Şi asta m-a condus la o serie întreagă de comportamente.”