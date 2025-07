Camelia Potec, în al nouălea cer după aurul lui David Popovici la 200 de metri liber: „A fost o cursă de infarct!”

Camelia Potec, fosta campioană olimpică și președinta Federației Române de Natație, a vorbit despre noua performanță extraordinară a lui David Popovici.

Camelia Potec, emoții uriașe pentru David Popovici: „De ziua imnului României”

Camelia Potec e în culmea fericirii după ce David Popovici a cucerit încă o medalie de aur la Mondiale: „Am avut o cursă de infarct, dar iată că s-a terminat cu un nou titlu mondial pentru David după ce l-a câștigat și în 2022 și titlul olimpic la această probă anul trecut”.

Victoria lui David Popovici are o simbolistică aparte: „Să nu uităm că astăzi s-a auzit și imnul României de ziua imnului, aici în arena din Singapore și am fost foarte mândri și emoționați. Am fost foarte bucuroși că acest lucru s-a întâmplat într-o zi de sărbătoare”.

Explozia „Rechinului” din finalul cursei nu mai e o surpriză pentru Camelia Potec: „David știe foarte bine să vină și să lupte pe ultimii metri și este deja un sportiv experimentat.

A început să cunoască foarte bine această cursă de 200 de metri liber. Știm foarte bine că este campion olimpic și îi place foarte mult această cursă. Știe să își facă foarte bine strategia”.

Camelia Potec, dezvăluiri despre strategia lui David Popovici și gânduri legate de finala la 100 metri liber

Camelia Potec a oferit și câteva detalii despre cum s-a pregătit David Popovici: „A câștigat mai lejer semifinala a doua. A spus la finalul cursei că mai putea, dar a controlat acea semifinală încât să o câștige și să nu dea totul.

În cazul acesta, în finală a luptat pe ultimii 30 de metri și s-a văzut că și-a dorit, că este pregătit și că vrea medalia cea mai strălucitoare la această probă”.

Noul campion mondial continuă însă cursa contracronometru: „Tocmai s-a terminat festivitatea de premiere și trebuie să se recupereze, să își facă ritualul de după fiecare cursă, chiar dacă este câștigată sau nu, pentru că urmează cursa de 100 de metri liber. Trebuie să mănânce și să se odihnească pentru că dimineața revine în probele de calificare.

El face același lucru în pregătire și în fiecare zi la antrenamente chiar dacă nu este deloc ușor. Are mereu același entuziasm, își dorește și iubește în continuare acest sport.

Doamne ajută să fie sănătos și să își continue acest drum al performanței pentru că vorbim de un nou ciclu olimpic, un prim an și ne dorim să continue pe acest drum al performanței și să fie sănătos”.