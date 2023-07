Camelia Potec va deveni pentru a două oară mamă: ”La 41 de ani, în octombrie, voi aduce pe lume al doilea copil!”

Preşedintele Federaţiei de Nataţie, fosta mare campioană Camelia Potec, va deveni mamă pentru a doua oară.

”Mereu m-am menţinut în formă bună, am promovat ideea de mişcare, dar acum am 8 kilograme în plus şi am 25 de săptămâni de sarcină.

La 41 de ani, în octombrie, voi aduce pe lume al doilea copil”, a declarat ea la emisiunea La Măruţă, de la Pro TV.