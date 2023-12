Camora, după înfrângerea cu Sepsi: „Ne oprim aici, mai bine așa”

Căpitanul clujenilor, Mario Camora, a fost extrem de supărat după înfrângerea cu Sepsi (2-1) și a avut un discurs foarte dur.

„Am luat primul gol, apoi am căzut psihic. Nu mai știu ce să spun. E un moment greu. Am avut multe meciuri fără victorie, azi am avut 1-0, 3-4 ocazii singuri cu portarul, dar nu am dat gol.

Nici în insolvență nu s-a întâmplat așa ceva. Trebuie să facem mai mult, să fim mai concentrați!

Nu e primul meci. Cu Craiova, UTA, am ratat mult. Puteam să avem 6 puncte în plus. Nu am reușit, plecăm cu o înfrângere.

Așa nu se mai poate. Echipa joacă bine. Am avut 3-4 ocazii clare. Dar dacă nu dai, până la urmă primești. Sincer, nu mai știu ce să spun.

Sunt foarte supărat. Nimic nu mai merge! Suntem foarte supărați. Ne oprim aici, mai bine așa”, a declarat Camora.