Campioana CSM Oradea câștigă prima ediție a Supercupei României, în fața deținătoarei Cupei, Steaua București

Campioana en-titre CSM Oradea a câştigat, vineri, la Otopeni, prima ediţie a Supercupei României, după ce a învins deţinătoarea Cupei României şi vicecampioana Steaua Bucureşti, scor 12-7.

Scorul pe reprize a fost 2-2, 4-1, 3-1, 3-3.

Principalii marcatori ai Supercupei a fost Gardasevic, cu 6 goluri, pentru CSM Oradea, respectiv Vucinic 3, pentru Steaua Bucureşti.

„La Bazinul Otopeni se scrie istorie: are loc în premieră Supercupa României! În această primă ediţie se înfruntă cele două echipe care au dominat sezonul trecut al competiţiilor interne: Steaua Bucureşti – câştigătoarea Cupei României şi CSM Oradea – câştigătoarea titlului. Un singur meci, două trofee în spate şi un nou trofeu pe masă”, a fost mesajul FR Polo.

Primul trofeu Supercupa României intră în palmaresul echipei CSM Oradea, alături de cele 10 titluri naţionale şi 4 Cupe. La rândul său, Steaua Bucureşti rămâne cu cele 20 de titluri de campioană şi 16 Cupe.