Campioana Dinamo a pierdut în deplasare cu Potaissa Turda și rămâne pe locul 2 în Liga Naţională de handbal

Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă vineri, în deplasare, de vicecampioana Potaissa Turda, scor 29-24 (15-13), în primul meci din etapa a V-a a Ligii Naţionale.

Principalii marcatori ai partidei au fost Ghiţă 10 goluri, Vereş 5, pentru gazde, respectiv Vujovic 4, Akimenko 4, Lumbroso 4, Pascual 4, pentru Dinamo. Lovitura simbolică de început a aparţinut fostei glorii a României Radu Voina.

În urma rezultatului, Dinamo rămâne temporar pe locul 2, cu 6 puncte, iar Potaissa Turda, pe 7 (4 puncte).

Celelalte partide ale rundei se vor juca până luni, între CSU Suceava – Universitatea Cluj, CSM Vaslui SCM Timişoara, CSM Sighişoara – CSM Constanţa, CSM Bucureşti – HC Buzău. Minaur Baia Mare „stă”.

În etapa a VI-a se vor juca partide între 8-12 octombrie.