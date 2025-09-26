Campioana Europei, PSG, și-a pierdut căpitanul pentru mai multe săptămâni

Fundașul brazilian Marquinhos, căpitanul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, accidentat la ‘cvadricepsul stâng’, va fi indisponibil ‘mai multe săptămâni’, a anunțat vineri clubul francez, privat deja de trei jucători importanți, cu cinci zile înaintea duelului cu FC Barcelona din Liga Campionilor, informează AFP.

Echipa franceză va înfrunta miercuri Barcelona, în Liga Campionilor miercuri

PSG nu a precizat când s-a produs accidentarea brazilianului, care a fost integralist în derby-ul campionatului francez, pierdut pe terenul lui Olympique Marseille (0-1), luni seara, după ce a evoluat și în partida cu Atalanta Bergamo din Liga Campionilor, săptămâna trecută.

Marquinhos se alătură colegilor săi Ousmane Dembele, recentul câștigător al Balonului de Aur, Desire Doue și Joao Neves, toți trei accidentați și care ‘își continuă procesul de recuperare’, a precizat clubul parizian într-un comunicat medical.

Toți au lipsit vineri dimineață de la antrenamentul colectiv în cursul căruia mijlocașul Fabian Ruiz s-a pregătit separat, înaintea meciului cu AJ Auxerre din Ligue 1, programat în acest weekend pe Parc des Princes.

Bradley Barcola, victima unei leziuni musculare la coapsă și absent la derby-ul cu Olympique Marseille, a fost prezent în schimb la ședința de pregătire de vineri, la fel ca mulți jucători de la academia clubului parizian.

Aceste absențe reprezintă o lovitură majoră pentru PSG, care o va înfrunta FC Barcelona în Liga Campionilor miercuri, apoi pe OSC Lille în Ligue 1, pe 5 octombrie.