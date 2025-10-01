Campioana Europei, PSG, și-a respectat blazonul și a învins Barcelona cu 2-1, în deplasare, în etapa 2 a Ligii Campionilor
Formaţia Paris Saint-Germain a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Barcelona, într-un meci din etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor, în care catalanii au condus cu 1-0.
Dennis Man a jucat până în minutul 74
Tot miercuri, echipa lui Dennis Man, PSV Eindhoven, a remizat cu Bayer Levverkusen, scor 1-1, şi Villarreal a remizat cu Juventus, scor 2-2, într-o confruntare arbitrată de Istvan Kovacs.
Rezultate din Liga Campionilor:
FC Barcelona – Paris Saint-Germain 1-2
Au marcat: Ferran Torres ’19 / Mayulu ’38, Goncalo Ramos ‘90
Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1-1
Au marcat: Kofane ’65 / Saibari ‘72
La PSV, Dennis Man a jucat până în minutul 74.
Villarreal – Juventus 2-2, meci arbitrat de Istvan Kovacs
Au marcat: Mikautadze ’18, Veiga ‘90 / Gatti ’49, Conceicao ‘56
Arsenal Londra – Olympiakos Pireu 2-0
Au marcat: Martinelli ’12, Saka ‘90+2
AS Monaco – Manchester City 2-2
Au marcat: Teze ’18, Dier ’90 (penalti) / Haaland ’15, ‘44
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4-1
Au marcat: Svensson ’28, Chukwuemeka ’50, Guirassy ’82, Brandt ‘90+1 / Guruzeta ‘61
Napoli – Sporting Lisabona 2-1
Au marcat: Hojlund ’36, ‘79 / Suarez ’62 (penalti)