Campioana FCSB este în vrie: 0-2 acasă, cu nou-promovata FC Argeş, în etapa 7 din Superliga

FC Argeş a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, echipa campioană a României, FCSB, în etapa a şaptea din Superligă.

Echipa lui Gigi Becali este pe locul 12, cu 5 puncte, la 14 de liderul Universitatea Craiova

Bucureştenii au ratat în minutul 18, prin Cisotti, care a şutat puţin pe lângă poartă, dar fazele periculoase au lipsit pe Arena Naţională.

Piteştenii au dat lovitura în minutul 72, când Bettaieb a deschis scorul în urma unui contraatac.

Gazdele au trecut pe lângă egalare în minutul 80, prin Mamadou Thiam – aflat la debut pentru roş-albaştrii – şutul lui fiind blocat de Briceag.

După două minute Robert Moldoveanu a lovit bara pentru oaspeţi, care şi-au majorat avantajul în minutul 88, după autogolul lui Mihai Popescu.

Lazaar a intervenit excelent în minutul 90+4 la şutul lui Thiam şi FCSB – FC Argeş s-a terminat 0-2.

Piteştenii au 12 puncte şi se află pe locul 5, în timp ce echipa lui Elias Charalambous ocupă poziţia a 12-a.