Campioana Liverpool a învins Burnley, în deplasare, cu 1-0, golul fiind marcat în minutul 90+6

FC Liverpool, Campioana Angliei, a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia Burnley, în etapa a patra din Premier League.

Echipa lui Arne Slot are punctaj maxim

Liverpool a muncit mult pentru a obţine o victorie pe istoricul stadion Turf Moor. Gazdele au rămas în zece din minutul 84, când a fost eliminat mijlocaşul francez Lesley Ugochukwu, pentru două cartonaşe galbene.

Golul care a adus succesul „cormoranilor” a venit din penalti, în minutul 90+6. Salah a transformat lovitura de pedeapsă şi elevii lui Arne Slot bifează a patra victorie consecutivă în campionat, fiind în fruntea clasamentului, cu 12 puncte.