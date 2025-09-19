Campioana merge din rău în mai rău! Înfrângere cu 1-3 la Botoșani, după ce a condus cu 1-0

Formaţia FC Botoşani a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FCSB, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, în care a revenit de la 0-1.

Kovtalyuk a dus scorul al 2-1 la prima atingere de balon

FCSB a condus cu 1-0, prin golul marcat de Bîrligea ’36. FC Botoşani a revenit şi s-a impus datorită reuşitelor lui Dumiter ’40 şi Kovtalyuk ’68, ‘90+2.

FC Botoşani: Anestis – Ilaş, Miron, Diaw, Ţigănaşu – E. Papa (Bordeianu ’46), Aldair (Petro ’67) – Mailat (Bodişteanu ’77), Ongenda, Mitrov (Adams ’85) – Dumiter (Kovtalyuk ’67). Antrenor: Leo Grozavu

FCSB: Târnovanu – M. Toma (Stoian ’88), Ngezana, M. Popescu, Pantea – Alhassan (Olaru ’46), Lixandru (Chiricheş ’75) – Bîrligea, Fl. Tănase, Politic (Miculescu ’46) – Thiam. Antrenor: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Papa ’21, Diaw ’57, Bordeianu ’70, Kovtalyuk ’83 / Lixandru ’28, Toma ’31, Politic ’39, Pantea ‘76

Arbitri: Rareş George Vidican – Marius Badea, Alexandru Ioan Corb – Sorin Vădana

Arbitri VAR: Sorin Costreie, Sebastian Eugen Gheorghe

Observatori: Ioan Onicaş, Ioan Mironaş