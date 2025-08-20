Campioana mondială Africa de Sud va înfrunta Japonia pe stadionul Wembley

Selecționata Africii de Sud, câștigătoarea ultimelor două ediții ale Cupei Mondiale de rugby, va înfrunta naționala Japoniei pe stadionul Wembley din Londra, ‘templul’ fotbalului englez, în data de 1 noiembrie, în cadrul seriei sale de meciuri internaționale din toamna acestui an, informează Reuters.

Revanșa meciului de la Mondialul din 2015

Această întâlnire va fi o revanșă a meciului pe care cele două echipe l-au disputat în cadrul Mondialului din 2015, găzduit de Anglia. Meciul respectiv, supranumit ‘Miracolul de la Brighton’, s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a Japoniei, cu scorul de 34-32.

Rugbiștii niponi erau antrenați la momentul respectiv de australianul Eddie Jones, care pregătit ulterior selecționatei Angliei și Australiei, înainte de a reveni la conducerea naționalei Japoniei, anul trecut.

‘Jocul de la Brighton de acum 10 ani a schimbat rugby-ul în Japonia dintr-un sport minor într-un sport în plină expansiune. A juca împotriva echipei Springboks este visul fiecărui tânăr jucător japonez’, a declarat Jones, comentând viitorul duel cu Africa de Sud.

Campionii mondiali vor înfrunta, de asemenea, în cadrul turneului lor din toamnă în Emisfera Nordică, selecționata Franței, pe 8 noiembrie, la Paris, înainte de a călători în Italia (15 noiembrie), Irlanda (22 noiembrie) și Țara Galilor (29 noiembrie).

Africa de Sud participă în această perioadă la Rugby Championship, competiția rezervată marilor forțe ale sportului cu balonul oval din Emisfera sudică, în care va înfrunta în ultimul meci echipa Argentinei, pe stadionul Twickenham din Londra, în data de 4 octombrie.