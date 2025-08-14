Campioana olimpică de la sol ratează CM de la Jakarta

Gimnasta braziliană Rebeca Andrade, medaliată cu aur la sol anul trecut, la Jocurile Olimpice de la Paris, a decis să nu mai concureze în 2025 și nu va mai participa la Campionatele Mondiale de la Jakarta (19-25 octombrie), a anunțat echipa sa, citată de AFP.

Cea mai medaliată atletă braziliană din istoria olimpică

Serviciul de comunicare al lui Andrade a confirmat astfel afirmațiile antrenorului acesteia, Francisco ‘Xico’ Porath, care a declarat pentru Globo Esporte: ‘Am decis să nu o înscriem în competiții anul acesta’.

‘Va rămâne activă în sală, menținându-și condiția fizică’, a adăugat el, însă ‘în 2026 avem angajamente foarte importante. Faza de calificare la Jocurile Olimpice este pe cale să înceapă’.

Marți, atleta în vârstă de 26 de ani a făcut senzație anunțând că renunță definitiv la exercițiile la sol pentru a-și proteja sănătatea, considerând că îi supun corpul unui ‘impact’ prea mare. Cu toate acestea, ea intenționează să-și continue cariera la alte aparate.

‘Sunt o sportivă de 26 de ani, cu cinci operații la genunchi. Atunci când ne înțelegem limitele, este esențial să le respectăm.

Știu că vă place când fac exerciții la sol, dar pot încă să arăt multe la alte aparate’, a explicat sportiva care a făcut senzație la JO 2024 de la Paris, unde a învins-o pe legenda americană Simone Biles la sol.

‘Am mai multă grijă de sănătatea mea fizică și mintală (…) Este crucial pentru anii următori, când vom avea cel puțin încă o Olimpiadă în față’, a explicat ea.

Multiple accidentări la genunchi suferite între 2015 și 2019 i-au pus în pericol cariera Rebecăi Andrade înainte de a deveni una dintre cele mai bune gimnaste din lume.

După debutul olimpic la Rio 2016, gimnasta originară din Sao Paulo a câștigat aurul la sărituri și argintul la individual compus la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în 2021.

Anul trecut, la Paris, pe lângă aurul la sol, Andrade a câștigat argintul la sărituri și din nou la individual compus, apoi bronzul în concursul pe echipe, un bilanț care o face cea mai medaliată atletă braziliană din istoria olimpică, atât la feminin, cât și la masculin.