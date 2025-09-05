Campioana olimpică la săritura cu prăjina a declarat forfait pentru CM: „Sportul poate fi brutal”

Atleta australiană Nina Kennedy, campioana olimpică en titre la săritura cu prăjina, a anunțat, vineri, că nu va participa la Campionatele Mondiale, care vor avea loc la Tokyo între 13 și 21 septembrie, din cauza unei rupturi musculare, o lovitură ”brutală”, transmite AFP

Kennedy vrea să concureze până la JO de la Los Angeles, din 2028

Australianca de 28 de ani, care este și campioana mondială en titre (2023, la Budapesta), a explicat pe rețelele de socializare că s-a accidentat la unul din ultimele antrenamente pentru Japonia.

”Sportul poate fi brutal. Dar accidentările fac pur și simplu parte din parcurs și este în regulă”, a afirmat atleta, care se recuperase după o operație la ischiogambieri.

Kennedy a declarat săptămâna aceasta că va continua să concureze până la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028 și că dorește să doboare recordul mondial, deținut din 2009 de rusoaica Elena Isinbaeva (5,06 m). Cea mai bună performanță personală este de 4,90 m.