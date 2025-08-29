Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după ce România a făcut cel mai mare salt din Europa în clasamentul coeficienților UEFA

Ziua de joi, 28 august, a fost una perfectă pentru fotbalul românesc. FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene, iar CFR Cluj a spălat oarecum rușinea din prima manșă și a învins-o pe Häcken în retur, cu 1-0. Țara noastră a urcat trei locuri în clasamentul coeficienților.

România, salt impresionant în clasamentul coeficienților. Pe ce loc a urcat țara noastră după victoriile obținute de FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj

E bătaie mare în topul celor mai bune campionate din Europa. Acest clasament este extrem de important, întrucât, cu ajutorul lui, se distribuie locurile alocate pentru fiecare țară în competițiile europene. În ultimii ani, România a căzut tot mai jos.

Totuși, după victoriile obținute de FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj, țara noastră a trecut de Serbia, Ungaria și Croația și a urcat pe locul 21.

De altfel, e cea mai bună poziție obținută de țara noastră din sezonul 2017/2018. Sigur, mai sunt multe meciuri de jucat până se va trage linie, iar modificări vor apărea, mai mult ca sigur.

De ce e important locul 21 în clasamentul UEFA

O eventuală clasare pe locul 21 este foarte importantă, întrucât asta ar facilita participarea campioanei României în faza principală a UEFA Champions League.

Această poziție garantează intrarea în competiție în turul al doilea preliminar și nu în primul, așa cum s-a întâmplat în ultimele sezoane.

România a profitat de rezultatele modeste obținute de echipele din Serbia, Ungaria și Croația în play-off-ul cupelor europene. În calificări, fiecare victorie valorează un punct la coeficient, iar o remiză, 0,5.

Punctajul obținut de toate reprezentantele unei țări se adună și se împarte la numărul cluburilor care au luat startul în competiție – în cazul României, patru.