Campion european cu Italia în 2021, Alessandro Florenzi și-a anunţat retragerea din activitatea de fotbalist

Împrumutat în septembrie 2020 la PSG după 279 de meciuri în tricoul AS Roma, clubul său formator, fostul internaţional italian (49 de selecţii) a câştigat Cupa Franţei şi Trofeul Campionilor, dar nu şi Ligue 1, titlu câştigat în acel an de LOSC.

La sfârşitul sezonului 2020-2021, clubul parizian a decis în cele din urmă să nu exercite opţiunea de cumpărare, preferând să-l recruteze pe Achraf Hakimi pentru postul său.

După ce a jucat şi la Crotone (37 de meciuri în 2011-2012) şi Valencia (14 meciuri în 2019-2020), Florenzi s-a alăturat AC Milan după experienţa pariziană, mai întâi sub formă de împrumut, apoi definitiv în vara anului 2022. Cu Rossoneri, el a disputat 77 de meciuri în toate competiţiile (3 goluri, 7 pase decisive) şi a câştigat singurul său titlu de campion al Italiei în 2022, la un an după Euro 2021.