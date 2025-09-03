Campionul olimpic Joshua Cheptegei a declarat forfait la CM din „motive personale”

Atletul ugandez Joshua Cheptegei, dublu campion olimpic, a renunțat la CM de la Tokyo (13-21 septembrie) din „motive personale”, a anunțat federația din Uganda.

Organizatorii respectă motivele personale invocate de cei atlet

În vârstă de 28 de ani, Cheptegei a câștigat aurul olimpic în 2021 la 5.000 de metri și în 2024 la 10.000 metri.

O altă speranță ugandeză la medalii a renunțat la Mondialele din Japonia din aceleași motive, Jacob Kiplimo (24 ani), care a stabilit recordul mondial la semimaraton în acest an la Barcelona (56 min 42 sec), devenind primul atlet care coboară sub 57 de minute.

„Respectăm motivele personale invocate de cei doi atleți”, a declarat, pentru AFP, președintele Comitetului Olimpic Ugandez, Don Rukare, care a apreciat aceste absențe „nefericite”.