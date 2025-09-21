Campionul olimpic la 1.500 m a câștigat aurul mondial la 5.000 m

Atletul american Cole Hocker, campionul olimpic en titre la 1.500 m, a cucerit medalia de aur în proba de 5.000 m din cadrul Campionatelor Mondiale de la Tokyo.

La 1.500 m, el a fost descalificat pentru un cot aplicat unui adversar

Hocker a fost cronometrat în 12:58,30, reușind să-l devanseze pe belgianul Isaac Kimeli, clasat pe locul secund, în 12:58,78.

Medalia de bronz a revenit francezului Jimmy Gressier, campionul mondial de la 10.000 m, care a încheiat cursa de duminică în 12:59,33.

În vârstă de 24 de ani, Cole Hocker și-a luat cu această ocazie revanșa după eșecul de la 1.500 m, probă în finala căreia a fost descalificat pentru o lovitură cu cotul aplicată unui adversar.