Canada s-a calificat la Cupa Mondială de rugby din 2027

Echipa de rugby a Canadei şi-a asigurat participarea la Cupa Mondială din 2027 graţie calificării în semifinalele Pacific Nations Cup, devenită efectivă odată cu victoria Japoniei împotriva Statelor Unite.

Până acum, 21 de echipe sunt sigure de prezența la evenimentul de peste doi ani, inclusiv România

Cu o victorie convingătoare împotriva rivalului american (34-20), urmată de o înfrângere în faţa Japoniei (57-15), Canada termină pe locul al doilea în grupa B a PNC şi se califică în semifinalele competiţiei, care reuneşte în cealaltă grupă trei insule din Pacific (Fiji, Tonga, Samoa).

Astfel, Canada îşi validează biletul pentru Cupa Mondială din 2027 din Australia şi devine astfel a 21-a echipă calificată.

Ţara nord-americană va participa la cea de-a 10-a Cupă Mondială masculină. Canada a ratat doar ediţia precedentă, din Franţa, în 2023. În Australia, va încerca să repete performanţa din 1991 (sferturi de finală), ajungând din nou în faza eliminatorie. Cupa Mondială din 2027 va reuni 24 de echipe, faţă de 20, cum a fost cazul începând cu Cupa Mondială din 1999, împărţite în şase grupe de câte patru.

Până în prezent, s-au calificat 21 de echipe: Franţa, Noua Zeelandă, Italia, Irlanda, Africa de Sud, Scoţia, Ţara Galilor, Fiji, Australia, Anglia, Argentina, Japonia, Georgia, Spania, Portugalia, România, Hong Kong, Zimbabwe, Tonga, Uruguay şi Canada.