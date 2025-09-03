Când ai bani, îți permiți orice! Ilkay Gundogan a cumpărat o reclamă pe o pagină întreagă de ziar, pentru a mulţumi fanilor lui Manchester City

Internaţionalul german Ilkay Gundogan a cumpărat o reclamă pe o pagină întreagă în ziarul local, Manchester Evening News, pentru a scrie o scrisoare deschisă fanilor lui Manchester City şi foştilor săi coechipieri.

Pe 28 ianuarie 2026 va avea loc meciul Manchester City – Galatasaray, în ultima etapă a Ligii Campionilor

Transferat la Galatasaray pentru următorii doi ani, Ilkay Gundogan a dorit să transmită un mesaj fanilor lui Manchester City şi foştilor săi coechipieri.

El nu s-a mulţumit cu o simplă postare în social-media, ci a cumpărat spaţiu publicitar în ziarul local, Manchester Evening News, o întreagă pagină, unde a publicat o scrisoare deschisă adresată acestora.

„Dragi fani ai lui Manchester City, dragi coechipieri, dragi angajaţi ai clubului, din adâncul inimii mele, aş dori să vă mulţumesc”, şi-a început Gundogan scrisoarea, înainte de a reflecta asupra anilor petrecuţi la Manchester, club pe care îl părăseşte pentru a se alătura „clubului său preferat din copilărie”.

„Ne vedem în curând, cel târziu la sfârşitul lunii ianuarie, pentru Liga Campionilor”, a încheiat el, referindu-se la meciul din grupele Ligii Campionilor pe care Galatasaray îl va juca pe 28 ianuarie 2026 împotriva lui Manchester City.