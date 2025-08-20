Când ar putea debuta Mamadou Thiam la FCSB

Mamadou Thiam va debuta cel mai probabil duminică, în meciul FCSB – FC Argeș, contând pentru runda a 7-a a Ligii 1, programat de la ora 21:30, conform gsp.ro. Atacantul senegalez nu este inclus pe lista pentru play-off-ul Europa League în dubla cu Aberdeen, astfel că este foarte probabil să joace în campionat pentru a da odihna celuilalt vârf, Bîrligea, întrucât Denis Alibec este încă incert din cauza problemelor medicale.

Pentru întărirea compartimentului ofensiv, Gigi Becali l-a adus pe Thiam, care vine de la Universitatea Cluj, unde a marcat 22 de goluri în 78 de meciuri. În schimbul său, FCSB a cedat definitiv pe Andrei Gheorghiță către „șepcile roșii” și a mai plătit 50.000 de euro.

Deși în etapa trecută, FCSB a improvizat în ofensivă utilizându-l pe Dennis Politic, Thiam este favorit să intre direct în primul „11” pentru meciul din weekend, dat fiind că Becali a insistat în mod tradițional să-și vadă cât mai rapid noii jucători la lucru.

Senegalezul va putea juca în cupele europene doar după faza principală a competiției, deoarece nu este pe lista pentru preliminariile Europa League.

Mamadou Thiam are o cotă de piață de aproximativ 1 milion de euro, potrivit Transfermarkt. Acesta a evoluat anterior la echipe precum Al Jabalain, Al Arabi, Nancy, Ostend, Barnsley, Clermont și Dijon, înainte de transferul la FCSB.