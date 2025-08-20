Când ar putea debuta Mamadou Thiam la FCSB

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat miercuri, 20 august 2025, ora 14:25,
Mamadou Thiam. Foto: Profimedia
Mamadou Thiam. Foto: Profimedia

Mamadou Thiam va debuta cel mai probabil duminică, în meciul FCSB – FC Argeș, contând pentru runda a 7-a a Ligii 1, programat de la ora 21:30, conform gsp.ro. Atacantul senegalez nu este inclus pe lista pentru play-off-ul Europa League în dubla cu Aberdeen, astfel că este foarte probabil să joace în campionat pentru a da odihna celuilalt vârf, Bîrligea, întrucât Denis Alibec este încă incert din cauza problemelor medicale.

Pentru întărirea compartimentului ofensiv, Gigi Becali l-a adus pe Thiam, care vine de la Universitatea Cluj, unde a marcat 22 de goluri în 78 de meciuri. În schimbul său, FCSB a cedat definitiv pe Andrei Gheorghiță către „șepcile roșii” și a mai plătit 50.000 de euro.

Deși în etapa trecută, FCSB a improvizat în ofensivă utilizându-l pe Dennis Politic, Thiam este favorit să intre direct în primul „11” pentru meciul din weekend, dat fiind că Becali a insistat în mod tradițional să-și vadă cât mai rapid noii jucători la lucru.

Senegalezul va putea juca în cupele europene doar după faza principală a competiției, deoarece nu este pe lista pentru preliminariile Europa League.

Mamadou Thiam are o cotă de piață de aproximativ 1 milion de euro, potrivit Transfermarkt. Acesta a evoluat anterior la echipe precum Al Jabalain, Al Arabi, Nancy, Ostend, Barnsley, Clermont și Dijon, înainte de transferul la FCSB.

Mamadou Thiamfcsb
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport