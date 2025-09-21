Când are loc tragerea la sorţi a fazei grupelor Cupei României Betano

Casa Fotbalului găzduieşte vineri, 26 septembrie, cu începere de la ora 16:00, tragerea la sorţi a fazei grupelor Cupei României Betano, ediţia 2025-2026.

Ciprian Tătăruşanu, Cristian Săpunaru şi Gabriel Torje vor fi invitați speciali

Evenimentul va avea loc în sala „Nicolae Dobrin”, iar reprezentanţii tuturor cluburilor aflate în competiţie sunt invitaţi să participe la tragere.

Tragerea la sorţi va fi efectuată de trei invitaţi speciali, foşti internaţionali prezenţi cu naţionala României la Campionatul European din 2016: Ciprian Tătăruşanu, Cristian Săpunaru şi Gabriel Torje.

Inaugurat în 2022, actualul format al Cupei României Betano propune o fază a grupelor la care participă 24 de echipe: 8 echipe din prima ligă, cel mai bine clasate în campionatul precedent, plus 16 câştigătoare în runda play-off-ului.

Cele 3 urne valorice la tragerea la sorţi:

URNA 1: FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, FC Rapid 1923, Dinamo 1948, AFC Hermannstadt, Oţelul Galaţi

URNA 2: ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanţa, AFC Botoşani, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Campionii FC Argeş, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, Metaloglobus Bucureşti

URNA 3: CSM Slatina, Metalul Buzău, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăviţa, CS Gloria Bistriţa, CS Sporting Lieşti, CS Dinamo Bucureşti, CS Sănătatea Servicii Publice Cluj

Echipele participante în această etapă vor fi distribuite, prin tragere la sorţi, în 4 grupe a câte 6 echipe, în felul următor:

– două echipe din urna valorică 1

– două echipe din urna valorică 2

– două echipe din urna valorică 3

Pentru fiecare grupă în parte, primei echipe extrase din urna valorică 1, respectiv 2 i se va atribui denumirea generică „1a”, respectiv „2a”, iar cea de-a două extrasă va primi denumirea de „1b” şi „2b”. În acelaşi timp, echipele din urna valorică 3, care vor fi repartizate în grupe prin tragere la sorţi după ce vor fi împerecheate două câte două pe criterii geografice, vor primi denumirea generică „3a” şi „3b”. Împerecherea pentru echipele din urna 3 este următoarea: CSM Slatina & CSC Dumbrăviţa, Metalul Buzău & CS Sporting Lieşti, Concordia Chiajna & CS Dinamo Bucureşti, CS Gloria Bistriţa & CS Sănătatea Servicii Publice Cluj.

Toate echipele vor juca un meci cu o echipă din urna 1, un meci cu o echipă din urna 2 şi un meci cu o echipă din urna 3 la nivelul grupei relevante, conform următorului ţintar:

Etapa 1: 3b-1b; 2b-1a; 3a-2a;

Etapa 2: 2a-1b, 3a-1a, 3b-2b

Etapa 3: 1a-1b, 2a-2b, 3a-3b;

* Partidele se vor disputa pe terenul formaţiei mai slab clasată în sezonul precedent, exceptând duelul formaţiilor din prima urnă valorică, programat pe terenul primei echipe extrase.

Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală urmând a disputa următoarele meciuri conform schemei de mai jos, cu menţiunea că echipele câştigătoare ale grupelor vor disputa meciurile pe teren propriu. De asemenea, În semifinale, câştigătoarele sferturilor de finală 1 şi 3 vor fi gazde.

CUPA ROMÂNIEI BETANO – PROGRAM FAZA NAŢIONALĂ

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026.