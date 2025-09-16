Când debutează Adrian Mazilu la Dinamo! Zeljko Kopic e convins de atacantul transferat de la Brighton: „Va face diferenţa!”

Dinamo l-a transferat pe Adrian Mazilu de la Brighton, însă fostul jucător al Farului nu este apt de joc, aflându-se în continuare într-un proces de recuperare după accidentarea gravă care l-a ținut în afara gazonului timp de peste un an. Antrenorul „câinilor”, Zeljko Kopic, a analizat situația în care se află fotbalistul.

Zeljko Kopic a vorbit despre revenirea lui Adrian Mazilu pe gazon

Zeljko Kopic a comentat situația în care se află momentan tânărul fotbalist, care este încă departe de revenirea pe gazon într-un meci oficial.

„Face antrenamente individual, nu știu când va fi pregătit să joace. Nu ne putem asuma vreun risc în privința lui.

Trebuie să îl pregătim în cel mai bun mod, să avem grijă ca el să fie în parametrii pe care noi îi dorim. (n.r. două luni de zile ar fi o perioadă realistă să revină pe gazon?)

Sper, dar nu pot face promisiuni, totul depinde de procesul de antrenament. Două luni ar putea fi o perioadă realistă”, a transmis tehnicianul croat