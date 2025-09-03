Când se întoarce Daniel Bîrligea pe teren. Atacantul a ajuns la Marijana Kovacevic

Daniel Bîrligea, atacantul de la FCSB, va reveni pe teren la mijlocul lunii septembrie, după tratamentul urmat în Serbia pentru accidentarea suferită recent.

Daniel Bîrligea s-a deplasat în Serbia, unde este sub supravegherea reputatei Marijana Kovacevic, specializată în recuperarea sportivilor de top. Atacantul de 25 de ani a fost nevoit să părăsească terenul după doar 10 minute în partida cu CFR Cluj, scor 2-2, din cauza unei leziuni musculare.

Conform informațiilor oferite de gsp.ro, recuperarea decurge excelent, iar Bîrligea are șanse mari să fie apt pentru meciul cu Miercurea Ciuc din 14 septembrie, după pauza generată de meciurile echipelor naționale.

Din cauza accidentării, Bîrligea a ratat convocarea pentru dubla cu Canada și Cipru, iar selecționerul Mircea Lucescu a ales să nu aducă un înlocuitor, bazându-se pe atacanții Louis Munteanu și Denis Drăguș.