Când se joacă Dinamo – Rapid: programul etapei 13 din Superliga

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei 13 din Superliga. Dinamo – Rapid, derby-ul rundei, va avea loc duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30.

Etapa 13 din Superliga va debuta vineri, pe 17 octombrie, cu meciul Farul Constanța – FC Argeș. Va fi singura partidă a zilei din Liga 1.

Vineri, 17 octombrie

Farul Constanța – FC Argeș (20:30)

Sâmbătă, 18 octombrie

U Cluj – FC Botoșani (15:00)

Universitatea Craiova – Unirea Slobozia (17:30)

Metaloglobus – FCSB (20:30)

Duminică, 19 octombrie

Hermannstadt – Csikszereda (17:30)

Dinamo – Rapid (20:30)

Luni, 20 octombrie

UTA Arad – Oțelul Galați (18:00)

Petrolul – CFR Cluj (20:30)