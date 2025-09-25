Când se joacă Dinamo – Rapid: programul etapei 13 din Superliga
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat joi, 25 septembrie 2025, ora 11:10,
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei 13 din Superliga. Dinamo – Rapid, derby-ul rundei, va avea loc duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30.
Etapa 13 din Superliga va debuta vineri, pe 17 octombrie, cu meciul Farul Constanța – FC Argeș. Va fi singura partidă a zilei din Liga 1.
Vineri, 17 octombrie
Farul Constanța – FC Argeș (20:30)
Sâmbătă, 18 octombrie
U Cluj – FC Botoșani (15:00)
Universitatea Craiova – Unirea Slobozia (17:30)
Metaloglobus – FCSB (20:30)
Duminică, 19 octombrie
Hermannstadt – Csikszereda (17:30)
Dinamo – Rapid (20:30)
Luni, 20 octombrie
UTA Arad – Oțelul Galați (18:00)
Petrolul – CFR Cluj (20:30)