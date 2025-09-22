Când se pun în vânzare biletele pentru meciul contra naționalei din Cehia

Echipa națională U20 a României, pregătită din acest sezon de Adrian Iencsi, va disputa primele meciuri din cadrul sezonului 2025-2026 al Elite League U20 în luna octombrie în compania reprezentativei similare a Cehiei, potriit FRF.ro.

Programul meciurilor:

Vineri, 10 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20 , Stadion „Concordia”, Chiajna;

, Stadion „Concordia”, Chiajna; Luni, 13 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Centrul Național de Fotbal Buftea.

Astfel, miercuri, 24 septembrie, se vor pune în vânzare biletele pentru dubla cu reprezentativa Cehiei. Prețul unui tichet pentru un meci este de 10 lei. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma bilete.frf.ro sau din aplicația Tricolorii. În cadrul unei comenzi pot fi cumpărat maximum 4 bilete.

De asemenea, la meciurile cu Cehia vor putea fi procurate bilete și de la casierii după următorul program:

Vineri, 10 octombrie, între 12:00-17:30;

Luni, 13 octombrie, între 12:00-17:30.

Programul meciurilor pentru România U20 în sezonul curent:

10 octombrie 2025 – România – Cehia;

13 octombrie 2025 – România – Cehia;

14 noiembrie 2025 – Germania – România;

17 noiembrie 2025 – Portugalia – România;

27 martie 2026 – România – Polonia;

31 martie 2026 – Elveția – România.

În sezonul trecut, sub comanda lui Costin Curelea, România U20 a încheiat competiția pe locul 6, cu 7 puncte acumulate în 7 partide disputate.