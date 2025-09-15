Când se pun în vânzare biletele pentru meciurile naționalei U21 din luna octombrie

Drumul naționalei de tineret către EURO 2027 continuă în luna octombrie cu partida de la Cluj-Napoca împotriva Ciprului. Până la meciul cu ciprioții, tricolorii își vor face încălzirea la Arad, împotriva Serbiei, una din gazdele turneului de peste doi ani, se arată pe site-ul FRF.ro.

Pe 10 octombrie, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad, naționala de tineret va juca o partidă de verificare împotriva Serbiei, țară care alături de Albania va găzdui turneul final de tineret de peste doi ani. Patru zile mai târziu, tricolorii se vor muta la Cluj-Napoca, unde vor întâlni reprezentativa Ciprului, în cel de-al treilea meci din preliminarii. Ambele partide sunt programate la ora 19:00.

Ce este important de știut: