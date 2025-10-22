Când se pun în vânzare biletele pentru România – San Marino. Anunțul făcut de FRF

România își pregătește fanii pentru ultimul meci acasă din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Federația Română de Fotbal a anunțat oficial că biletele pentru partida România – San Marino, care va avea loc pe 18 noiembrie pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, vor fi puse în vânzare vineri, 24 octombrie, începând cu ora 12:00.

Prețurile biletelor variază între 30 și 80 de lei, în funcție de zona din stadion, iar tinerii vor beneficia de reduceri speciale. Copiii sub 15 ani pot achiziționa bilete la doar 10 lei și vor avea acces în zona destinată familiilor, iar tinerii între 15 și 24 de ani vor plăti 30 de lei pentru tribune. Pentru accesul copiilor, este necesară introducerea datelor acestora în sistem la momentul cumpărării biletelor.

Partida reprezintă un moment crucial pentru „Tricolori” în drumul spre turneul final al Cupei Mondiale din 2026, după recentul succes important în fața Austriei. Fanii sunt așteptați să susțină echipa într-o atmosferă electrizantă pe arena ploieșteană, cu speranța unei noi victorii decisive.

România mai are de disputat și o partidă în deplasare, cu Bosnia, pe 15 noiembrie, înaintea duelului de acasă cu San Marino.