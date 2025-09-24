Când va avea loc primul ”El Clasico” din acest sezon

Organizatorii LaLiga au stabilit data primului El Clasico al sezonului 2025/2026.

Duelul dintre Real Madrid și FC Barcelona va avea loc duminică, 26 octombrie, de la ora 17:15, pe stadionul Santiago Bernabéu.

Partida contează pentru turul campionatului și găsește cele două echipe în vârful clasamentului.

Madrilenii conduc cu punctaj maxim, 18 din 18 posibile după șase etape, în timp ce catalanii sunt pe locul doi, cu 13 puncte și un meci mai puțin disputat.