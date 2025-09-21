Când va avea loc tragerea la sorți a grupelor Cupei României

Casa Fotbalului găzduiește vineri, 26 septembrie, cu începere de la ora 16:00, tragerea la sorți a fazei grupelor Cupei României ediția 2025-2026, se arată pe site-ul oficial al FRF.

Evenimentul va avea loc în sala „Nicolae Dobrin”, iar reprezentanții tuturor cluburilor aflate în competiție sunt invitați să participe la tragere. Tragerea la sorți va fi efectuată de trei invitați speciali, foști internaționali prezenți cu naționala României la Campionatul European din 2016: Ciprian Tătărușanu, Cristian Săpunaru și Gabriel Torje.

Accesul media la eveniment va fi permis începând cu ora 15:30, prin Str. Vasile Șerbănică. Tragerea la sorți va fi transmisă în direct pe Facebook Cupa României și YouTube FRF TV și de posturile deținătoare de drepturi. În sala în care va avea loc evenimentul vor putea filma doar deținătorii de drepturi.

La final, jurnaliștii pot realiza interviuri cu reprezentanții cluburilor prezenți la Casa Fotbalului.

Inaugurat în 2022, actualul format al Cupei României Betano propune o fază a grupelor la care participă 24 de echipe: 8 echipe din prima ligă, cel mai bine clasate în campionatul precedent, plus 16 câștigătoare în runda play-off-ului.

Iată cum vor arăta cele 3 urne valorice la tragerea la sorți:

URNA 1 : FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, FC Rapid 1923, Dinamo 1948, AFC Hermannstadt, Oțelul Galați

: FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, FC Rapid 1923, Dinamo 1948, AFC Hermannstadt, Oțelul Galați URNA 2 : ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, AFC Botoșani, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Campionii FC Argeș, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, Metaloglobus București

: ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, AFC Botoșani, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Campionii FC Argeș, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, Metaloglobus București URNA 3 : CSM Slatina, Metalul Buzău, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, CS Gloria Bistrița, CS Sporting Liești, CS Dinamo București, CS Sănătatea Servicii Publice Cluj

Toate echipele vor juca un meci cu o echipă din urna 1, un meci cu o echipă din urna 2 și un meci cu o echipă din urna 3 la nivelul grupei relevante, conform următorului țintar:

Etapa 1: 3b-1b; 2b-1a; 3a-2a;

Etapa 2: 2a-1b, 3a-1a, 3b-2b

Etapa 3: 1a-1b, 2a-2b, 3a-3b;

* Partidele se vor disputa pe terenul formației mai slab clasată în sezonul precedent, exceptând duelul formațiilor din prima urnă valorică, programat pe terenul primei echipe extrase.

Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală urmând a disputa următoarele meciuri conform schemei de mai jos, cu mențiunea că echipele câștigătoare ale grupelor vor disputa meciurile pe teren propriu. De asemenea, În semifinale, câștigătoarele sferturilor de finală 1 și 3 vor fi gazde.