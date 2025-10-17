Când va juca naționala  României în preliminariile pentru calificarea la UEFA eEURO 2025

Echipa națională de eFotbal a României, reprezentată de Răzvan Puiu, va debuta în acest weekend în calificările pentru turneul final UEFA eEURO 2025, se arată pe site-ul oficial FRF.

Calificările pentru un loc la Campionatul European de eFotbal 2025 se vor juca în perioada 18-19 octombrie. Răzvan Puiu, alături de care va fi și Andrés Torres, antrenorul său, va disputa prima partidă contra reprezentativei Ucrainei sâmbătă, de la ora 14:00.

În prima zi, sâmbătă, 18 octombrie, se va disputa prima rundă de calificări. Formatul acestei competiții este cel elvețian, 1v1, iar consola pe care se va juca este PlayStation 5. Modul ales este cel de Ultimate Team pentru EA FC 26. Fiecare jucător va utiliza contul personal, iar durata unui meci va fi de aproximativ 18 minute (9 minute/repriză).

În funcție de numărul de echipe participante, Răzvan Puiu va juca 6 sau 7 partide și, pentru calificarea în turul următor, va fi luat în considerare recordul fiecărui participant (victorii-înfrângeri). După meciul contra Ucrainei, Răzvan Puiu va juca, până va atinge numărul maxim de 6 sau 7 partide, contra altor jucători cu același record.

Exemplu: dacă Răzvan Puiu câștigă primul meci, are record de 1-0. Astfel, în meciul 2 îi va fi atribuit un alt adversar cu același record, 1-0. Acest lucru se va repeta până vor fi disputate toate meciurile.

Cei mai buni 16 jucători ai zilei de sâmbătă se vor califica în turul II, ce va avea loc duminică, 19 octombrie. În cea de-a doua fază a preliminariilor, formatul competițional va fi de double elimination bracket.

La finalul celor două zile, implicit al celor două tururi de calificare, cei mai buni 8 jucători își vor asigura biletele pentru turneul final al UEFA eEURO 2025 ce va avea loc în luna decembrie a acestui an.

Meciurile lui Răzvan Puiu vor putea fi urmărite în online în timp real pe canalul de YouTube FRF.tv. Acesta va juca pentru reprezentativa României din Mega Mall, zona Peek, etajul 1, unde va fi amenajată o scenă pentru acest eveniment.

Vă așteptăm în număr cât mai mare atât în mediul virtual, cât și fizic, la Mega Mall, pentru a-l susține pe Răzvan Puiu în drumul său către turneul final al Campionatului European de eFotbal 2025.