Canelo Alvarez, indisponibil până cel puţin la jumătatea anului 2026, după o operaţie la cot

Alvarez (63-3-2, 39 KO) are un contract pentru patru meciuri cu promotorul sportiv saudit Turki Alalshikh’s Riyadh Season, care a inclus o victorie la 4 mai asupra lui William Scull şi meciul împotriva lui Crawford. Alavarez a declarat după meci că este dispus să ia parte la o revanşă cu Crawford (42-0, 31 KO).