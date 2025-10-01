Canelo Alvarez, indisponibil până cel puţin la jumătatea anului 2026, după o operaţie la cot
Starul boxului Canelo Alvarez a fost supus unei operaţii la cot, ceea ce a dus la amânarea următorului său meci, din februarie, până cel puţin în al doilea trimestru al anului 2026, potrivit mai multor surse, relatează Reuters.
Alvarez, în vârstă de 35 de ani, a pierdut titlul mondial la categoria super-mijlocie în faţa lui Terence „Bud” Crawford la 13 septembrie, la Las Vegas. Crawford a câştigat prin decizie unanimă a arbitrilor, cu scorurile 116-112, 115-113, 115-113.
ESPN a anunţat că Alvarez, care suferea de câteva săptămâni de dureri la cot, va fi indisponibil câteva luni.
Alvarez (63-3-2, 39 KO) are un contract pentru patru meciuri cu promotorul sportiv saudit Turki Alalshikh’s Riyadh Season, care a inclus o victorie la 4 mai asupra lui William Scull şi meciul împotriva lui Crawford. Alavarez a declarat după meci că este dispus să ia parte la o revanşă cu Crawford (42-0, 31 KO).