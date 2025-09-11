Caniculă la Tokyo: Cursele pe şosea din cadrul Mondialelor de atletism au fost devansate / Japonia a fost afectată de condiţii meteorologice extreme în acest an

Temperaturile record şi umiditatea insuportabilă au determinat organizatorii Campionatelor Mondiale de Atletism să devanseze cu 30 de minute ora de start a probelor de marş şi maraton din acest weekend, la 7:30 a.m. ora locală (22:30 GMT), în încercarea de a evita căldura din Tokyo, relatează Reuters.

La fel ca multe alte ţări, Japonia a fost afectată de condiţii meteorologice extreme în acest an, cu temperaturi medii de 33 de grade Celsius în Tokyo în această lună, fiind pe cale să stabilească un record pentru luna septembrie.

Luna trecută, peste 3.300 de persoane cu insolaţie au fost transportate la spital în capitala japoneză, potrivit pompierilor din metropolă.

„Deşi Campionatele Mondiale erau programate pentru mijlocul lunii septembrie, când se preconiza că temperaturile vor fi mai scăzute decât în timpul verii la Tokyo, nivelurile din acest an au rămas la cele din mijlocul verii”, a declarat comitetul local de organizare într-un comunicat, invocând riscurile pentru sănătate şi siguranţă ca motiv al deciziei sale.

În 2021, proba de maraton a Jocurilor Olimpice, amânate din cauza pandemiei, s-a desfăşurat la Sapporo, la aproximativ 800 km nord, pentru a scăpa de căldura din Tokyo, deşi temperaturile din acele zile au fost în cele din urmă similare în cele două oraşe.

Se aşteaptă temperaturi maxime de 31-34 °C în Tokyo în weekendul de trei zile, când cursa de 35 km şi maratonul erau programate iniţial să înceapă la ora 8 dimineaţa.

Pentru maraton, vor fi amenajate 185 de puncte de hidratare de-a lungul traseului, mai multe decât cele prevăzute pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Pentru a combate căldura în alte locuri pe durata campionatului de nouă zile care începe sâmbătă, vor fi instalate corturi din ţesături cu materiale de răcire pentru sportivi şi vizitatori în jurul stadionului şi al locului de încălzire, au declarat organizatorii.

Voluntarii şi personalul vor fi monitorizaţi pentru a preveni insolaţia cu dispozitive de tip ceas care măsoară temperatura corpului şi declanşează o alarmă la niveluri periculoase, în timp ce echipele de prim ajutor vor patrulă tribune pentru a interveni în caz de urgenţe medicale.