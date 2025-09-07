Canotaj: A treia medalie de aur pentru România la CE Under-23 de la Racice

Echipajele României au obţinut trei medaliii de aur la CE Under-23 de canotaj, de la Racice (Cehia).

Medalia de aur a fost adus de echipajul de patru rame masculin (BM4-) compus din Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc şi Sergiu Anfimov.

Tot aur a obţinut şi echipajul de dublu rame masculin (BM2-), compus din Cosmin Iulian Pleşescu şi Fabrizio-Alexandru Scripcariu.

A treia medalie de aur a fost adusă de echipajul de patru rame feminin (BW4-), compus din Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi.

La dublu rame feminin (BW2-), echipajul compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a câştigat medalia de bronz.

Echipajele României mai sunt angrenate la CE Under-23 de la Racice în alte cinci finale.